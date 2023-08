Dare il proprio consenso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dare il proprio consenso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ASSENTIRE

Altra risposta : ADERIRE - ASSENTIRE - CONSENTIRE

Significato/Curiosità : Dare il proprio consenso

Dare il proprio consenso o assentire rappresenta l'atto volontario e informato attraverso il quale un individuo accetta o acconsente a una determinata azione, decisione o proposta. Questo coinvolge una comprensione chiara delle circostanze e delle implicazioni, consentendo di prendere una scelta consapevole. L'atto di dare il consenso implica un grado di autorizzazione e approvazione, rafforzando la partecipazione attiva di una persona nelle decisioni che la coinvolgono direttamente. Nelle sfere legali, mediche ed etiche, ottenere il consenso è spesso un requisito fondamentale per garantire il rispetto dei diritti individuali e promuovere la responsabilità condivisa tra le parti coinvolte.

Altre risposte alla domanda : Dare il proprio consenso : dare; proprio; consenso; Se è sorda fa gridare ; Convalidare ufficialmente; Vi si sale per dare pugni; Fanno trepidare ; Masse arenose in cui si può sprofondare mobili; La corazza per andare sott acqua; Lo status proprio delle società; proprio del re della foresta; Mollusco cefalopode proprio dei fondali indopacifici; Portare un vestito sul proprio corpo; Conduttore televisivo col proprio show ing; Lo è chi tradisce il proprio partner; Formula di rassegnato consenso ; Il consenso sollecitato dal promotore; Il consenso di Macron; Un sudato consenso ; Sonore manifestazioni di consenso ; Un breve consenso ;

