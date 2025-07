Come un auto in divieto di sosta... portata via nei cruciverba: la soluzione è Rimossa

RIMOSSA

Curiosità e Significato di Rimossa

Non fermarti alla soluzione! Conosci Rimossa più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Rimossa.

Perché la soluzione è Rimossa? Rimossa indica qualcosa che è stata tolta o spostata da un luogo. È il participio passato del verbo rimuovere, usato per descrivere l'azione di eliminare o spostare oggetti, ostacoli o elementi indesiderati. Come nel caso dell'auto in divieto di sosta, che viene portata via, anche un oggetto può essere rimossa per liberare spazio o risolvere un problema.

Come si scrive la soluzione Rimossa

Se "Come un auto in divieto di sosta... portata via" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

I Imola

M Milano

O Otranto

S Savona

S Savona

A Ancona

