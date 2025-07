Coltello spagnolo nei cruciverba: la soluzione è Machete

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Coltello spagnolo' è 'Machete'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MACHETE

Curiosità e Significato di Machete

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Machete, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Machete? Il coltello spagnolo, chiamato anche machete, è un coltello lungo e robusto originario di isole e zone tropicali. Ideale per tagliare canne, vegetali o per lavori agricoli, si caratterizza per la sua lama affilata e resistente. Spesso associato a paesi caldi e culture rurali, rappresenta uno strumento pratico e versatile, simbolo di lavoro e tradizione.

Come si scrive la soluzione Machete

Se ti sei imbattuto nella definizione "Coltello spagnolo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

C Como

H Hotel

E Empoli

T Torino

E Empoli

