La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Colpisce sott acqua' è 'Siluro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SILURO

Curiosità e Significato di Siluro

Hai risolto il cruciverba con Siluro? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Siluro.

Perché la soluzione è Siluro? SILURO indica un'immagine o una figura sfocata, appena percettibile, come un'ombra sott'acqua che si intravede appena. È spesso usato in ambito letterario o poetico per descrivere qualcosa di indefinito o misterioso, difficile da definire con precisione. La sua evocazione suggerisce un senso di mistero e di profondità, come un segreto nascosto sotto la superficie.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vegeta sott acquaParti delle navi che stanno sott acquaUn natante che può viaggiare sott acquaLa corazza per andare sott acquaSi trattiene sott acqua

Come si scrive la soluzione Siluro

Stai cercando la risposta alla definizione "Colpisce sott acqua"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

I Imola

L Livorno

U Udine

R Roma

O Otranto

