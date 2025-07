Chiudere con pali nei cruciverba: la soluzione è Recingere

RECINGERE

Curiosità e Significato di Recingere

Perché la soluzione è Recingere? Recingere significa circondare o delimitare un'area con pali o steccati, spesso per proteggerla o definirne i confini. È un termine usato soprattutto in agricoltura, edilizia o nella gestione di spazi all'aperto, dove si installano pali lungo i bordi per creare una barriera efficace e duratura. In breve, è il modo per chiudere o delimitare un’area con pali.

Come si scrive la soluzione Recingere

R Roma

E Empoli

C Como

I Imola

N Napoli

G Genova

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O E I S E G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GELOSIE" GELOSIE

