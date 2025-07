Azione da malfattori nei cruciverba: la soluzione è Rapina

RAPINA

Curiosità e Significato di Rapina

Approfondisci la parola di 6 lettere Rapina: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Rapina? RAPINA indica un atto di furto violento, spesso accompagnato da minacce o uso della forza, commesso ai danni di qualcuno per ottenere beni o denaro. È considerata una forma grave di reato che mette in pericolo la sicurezza delle persone coinvolte. In parole semplici, rappresenta il classico episodio di malfattori che agiscono con insistenza e violenza per ottenere ciò che vogliono.

Come si scrive la soluzione Rapina

Hai davanti la definizione "Azione da malfattori" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

R Roma

A Ancona

P Padova

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

