Tipo d infiorescenza nei cruciverba: la soluzione è Cima

Home / Soluzioni Cruciverba / Tipo d infiorescenza

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Tipo d infiorescenza' è 'Cima'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIMA

Altre soluzioni: AMENTO

Curiosità e Significato di Cima

Hai risolto il cruciverba con Cima? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Cima.

Perché la soluzione è Cima? Il termine cima si riferisce alla parte più alta o superiore di una pianta, spesso rappresentata dalla sommità del fusto o del ramo principale. In botanica, può indicare anche il punto in cui si sviluppano i fiori o le infiorescenze più importanti. La cima è fondamentale per la crescita della pianta, poiché regola il sviluppo e la formazione di nuove foglie e fiori.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un tipo di pasta da minestroneUn tipo di conservazione delle oliveIl tipo etnico dei BantuUn tipo di simmetriaUn tipo di finestra

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cima

Se ti sei imbattuto nella definizione "Tipo d infiorescenza", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

I Imola

M Milano

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U O G O L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LUOGO" LUOGO

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.