RINCORSA

Curiosità e Significato di Rincorsa

Hai risolto il cruciverba con Rincorsa? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Rincorsa.

Perché la soluzione è Rincorsa? Rincorsa indica l'atto di inseguire o cercare di raggiungere qualcosa o qualcuno, spesso con impegno e determinazione. Può riferirsi anche a una corsa fatta per afferrare un obiettivo in movimento. La parola suggerisce azione, dinamicità e la volontà di non arrendersi, rendendola perfetta per descrivere il momento in cui ci si prepara a compiere un salto importante, come un passo avanti o un'aspirazione da realizzare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si prende sulla pedana di saltoSi prende chiudendo gli occhiSi prende più facilmente al buioSi prende chiudendo un occhioIl crostaceo che si prende commettendo uno sbaglio

Come si scrive la soluzione Rincorsa

La definizione "Si prende per spiccare il salto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

I Imola

N Napoli

C Como

O Otranto

R Roma

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C E R N S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCREEN" SCREEN

