La Soluzione ♚ La maggiore delle isole Ionie

La soluzione di 9 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross: CEFALONIA.

Ecco la soluzione verificata per la definizione La maggiore delle isole Ionie.

Curiosità su La maggiore delle isole ionie: L'isola di Cefalonia (in greco efa, Kefalonia) è un'isola greca, la maggiore delle isole Ionie; montuosa (Monte Eno, 1620 m) e ricca di boschi, è divisa in due parti dalla profonda baia dei Livadi. Dal punto di vista amministrativo, costituisce un'unità periferica, composta dal comune omonimo, delle isole Ionie. Vi si coltivano cereali, olive, uva. Caratteristico dell'isola è il pino nero di Cefalonia. Attrazione turistica dell'isola sono le grotte di Drakena e le Katavothres, canali sotterranei naturali ad Argostoli. È anche nota per essere stata teatro dell'eccidio della 33ª Divisione fanteria "Acqui" dell'Esercito Italiano per mano dei soldati tedeschi tra il 15 e il 26 settembre 1943, cioè poco dopo l'annuncio dell'armistizio fra l'Italia e gli Alleati, l'8 settembre. Oggi la memoria dei fatti della Divisione Acqui è tramandata dall'Associazione Nazionale Divisione Acqui. Ad Argostoli, capoluogo dell'isola, in collina, sorge un Monumento dedicato ai Caduti della Divisione Acqui eretto, nel 1978, dallo Stato Italiano.

