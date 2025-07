Si misura in gradi nei cruciverba: la soluzione è Alcool

ALCOOL

Curiosità e Significato di Alcool

Perché la soluzione è Alcool? L'alcol è una sostanza comunemente usata per disinfettare, ma anche presente nelle bevande alcoliche. Il suo nome deriva dal fatto che si ottiene attraverso un processo di fermentazione, e il suo grado indica la concentrazione di alcool nel liquido, misurato appunto in gradi. Quindi, quando si parla di si misura in gradi, si fa riferimento alla quantità di alcol contenuta.

Come si scrive la soluzione Alcool

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si misura in gradi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

