La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Colpito da un improvvisa illuminazione' è 'Folgorato'.

FOLGORATO

Curiosità e Significato di Folgorato

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Folgorato, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Folgorato? Folgorato descrive il senso di essere colpiti da uno shock improvviso, come una scarica elettrica. È usato sia letteralmente, per indicare una scarica elettrica, sia metaforicamente, quando qualcosa ci lascia senza parole o ci sorprende in modo potente. È un termine che richiama l’impatto immediato e travolgente di un evento o di un’emozione intensa. In definitiva, rappresenta quell’effetto improvviso e forte che ci coglie all’improvviso.

Come si scrive la soluzione Folgorato

F Firenze

O Otranto

L Livorno

G Genova

O Otranto

R Roma

A Ancona

T Torino

O Otranto

