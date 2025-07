Se è vuoto in casa non c è molto da mangiare nei cruciverba: la soluzione è Frigorifero

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Se è vuoto in casa non c è molto da mangiare' è 'Frigorifero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FRIGORIFERO

Curiosità e Significato di Frigorifero

Vuoi sapere di più su Frigorifero? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Frigorifero.

Perché la soluzione è Frigorifero? Il frigorifero è l'elettrodomestico presente in ogni cucina, fondamentale per conservare cibi e bevande al fresco, prolungando la loro freschezza. Se in casa si trova poco o niente da mangiare, spesso è perché il frigorifero è vuoto o quasi. È il cuore della dispensa quotidiana, che assicura alimenti sempre disponibili e pronti da gustare.

Come si scrive la soluzione Frigorifero

Se ti sei imbattuto nella definizione "Se è vuoto in casa non c è molto da mangiare", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

R Roma

I Imola

G Genova

O Otranto

R Roma

I Imola

F Firenze

E Empoli

R Roma

O Otranto

