Un lavoratore del marmo nei cruciverba: la soluzione è Scalpellino

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Un lavoratore del marmo' è 'Scalpellino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCALPELLINO

Curiosità e Significato di Scalpellino

Non fermarti alla soluzione! Conosci Scalpellino più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Scalpellino.

Perché la soluzione è Scalpellino? Uno scalpellino è un artigiano specializzato nel lavorare il marmo e altri materiali durevoli, utilizzando strumenti come scalpelli e martelli per scolpire e modellare statue, lastre o dettagli decorativi. La sua abilità trasforma blocchi grezzi in opere d’arte, richiedendo precisione e sensibilità artistica. È una figura fondamentale nel mondo della scultura e dell’architettura, capace di dare vita a creazioni uniche.

Come si scrive la soluzione Scalpellino

Non riesci a risolvere la definizione "Un lavoratore del marmo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

P Padova

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M E D O O N R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MODERNO" MODERNO

