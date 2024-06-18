Lo è un lavoratore che percepisce uno stipendio nei cruciverba: la soluzione è Salariato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo è un lavoratore che percepisce uno stipendio' è 'Salariato'.

SALARIATO

Curiosità e Significato di Salariato

Approfondisci la parola di 9 lettere Salariato: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Lo percepisce ogni mese il lavoratore dipendenteSi concedono oltre lo stipendioLo percepisce il medicoIntegrano lo stipendioDecurta lo stipendio

Come si scrive la soluzione Salariato

Hai davanti la definizione "Lo è un lavoratore che percepisce uno stipendio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

L Livorno

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I S T R A A I U C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AUSTRIACI" AUSTRIACI

