La soluzione di 4 lettere per la definizione 'È l ultimo a Londra' è 'Last'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAST

Curiosità e Significato di Last

La parola Last è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Last.

Perché la soluzione è Last? Last significa ultimo o finale in inglese. Si usa per indicare qualcosa che arriva alla fine di una sequenza, come l'ultimo giorno, l'ultima pagina o l'ultima persona. È un termine molto comune e versatile, utile per descrivere ciò che conclude o chiude un ciclo. Quindi, quando vedi last, pensa a qualcosa che segna la fine di tutto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L ultimo è stato il XIIL ultimo di Venezia fu Ludovico ManinUn quartiere di LondraL ultimo lo convocò Giovanni XXIIIIl suo ultimo segreto fu reso pubblico nel 2000

Come si scrive la soluzione Last

Se ti sei imbattuto nella definizione "È l ultimo a Londra", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

S Savona

T Torino

