DEDOTTO

Curiosità e Significato di Dedotto

Perché la soluzione è Dedotto? Dedotto significa arrivare a una conclusione partendo da premesse o fatti noti. È un termine usato in logica e ragionamento per indicare che qualcosa si ricava tramite inferenze, senza essere direttamente affermato. In parole semplici, è come tirare le somme da ciò che si sa già, facendo un ragionamento logico. Un modo intelligente di arrivare a nuove considerazioni.

Come si scrive la soluzione Dedotto

Hai trovato la definizione "Tratto dalle premesse" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

E Empoli

D Domodossola

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

