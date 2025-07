Sigillate con un potente adesivo nei cruciverba: la soluzione è Siliconate

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Sigillate con un potente adesivo' è 'Siliconate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SILICONATE

Curiosità e Significato di Siliconate

La parola Siliconate è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Siliconate.

Perché la soluzione è Siliconate? SILICONATE indica un adesivo potente e resistente, utilizzato per sigillare e impermeabilizzare superfici come muri, pavimenti o vetri. È ideale per creare una barriera forte contro acqua e umidità, garantendo una tenuta duratura. Perfetto per lavori di edilizia e ristrutturazione, aiuta a proteggere e consolidare le superfici. Insomma, è la soluzione efficace per sigillare con sicurezza ogni progetto.

Come si scrive la soluzione Siliconate

Stai cercando la risposta alla definizione "Sigillate con un potente adesivo"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

I Imola

L Livorno

I Imola

C Como

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

E Empoli

