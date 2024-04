La Soluzione ♚ Fondarono un potente impero in Asia Minore

La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ITTITI

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Fondarono un potente impero in asia minore: Fondato sui territori di mesopotamia, siria, persia e asia minore, governato dai sovrani dell'impero seleucide, appartenenti per la maggior parte alla dinastia... Gli Ittiti (o Hittiti o anche Etei, Nesiti e Canesiti) furono un popolo di lingua indoeuropea che abitò la parte centro-orientale dell'Asia Minore nel II millennio a.C. È il più noto degli antichi popoli anatolici. Nella seconda metà del XIV secolo a.C. gli Ittiti si affermarono come una delle più importanti e potenti popolazioni del Vicino Oriente antico. Le prime tracce documentali relative agli Ittiti sono contenute in contratti e lettere commerciali dell'età paleo-assira, concernenti i karu, colonie commerciali che gli Assiri impiantarono in Anatolia tra i secoli XX-XVII a.C.

Altre Definizioni con ittiti; fondarono; potente; impero; asia; minore;