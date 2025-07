Si citano con i meridiani nei cruciverba: la soluzione è Paralleli

PARALLELI

Curiosità e Significato di Paralleli

Hai risolto il cruciverba con Paralleli? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Paralleli.

Perché la soluzione è Paralleli? I paralleli sono linee immaginarie che circondano la Terra in orizzontale, come le latitudini. Si citano con i meridiani per definire le coordinate geografiche di un luogo, permettendo di localizzarlo con precisione sulla mappa. Sono fondamentali per orientarsi e comprendere la posizione di qualsiasi punto nel mondo, rendendo possibile la navigazione e le esplorazioni.

Come si scrive la soluzione Paralleli

La definizione "Si citano con i meridiani" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

L Livorno

L Livorno

E Empoli

L Livorno

I Imola

