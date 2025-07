Sartina molto giovane nei cruciverba: la soluzione è Caterinetta

Home / Soluzioni Cruciverba / Sartina molto giovane

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Sartina molto giovane' è 'Caterinetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CATERINETTA

Curiosità e Significato di Caterinetta

Vuoi sapere di più su Caterinetta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Caterinetta.

Perché la soluzione è Caterinetta? Caterinetta è un termine affettuoso e scherzoso usato in modo dialettale per indicare una ragazza molto giovane, spesso con un tono di simpatia o tenerezza. Deriva da caterina, nome che richiama l'infanzia e la spensieratezza, ed è usato soprattutto in alcune zone del Sud Italia. È un modo originale e colorito per chiamare una ragazza ancora acerba e piena di vita.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: In gergo emiliano un ragazzo molto giovaneOgni giovane attore in cuor suo spera di essere quello nascenteMolto in FranciaMolto gustosiMolto redditizia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Caterinetta

Hai trovato la definizione "Sartina molto giovane" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

T Torino

E Empoli

R Roma

I Imola

N Napoli

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G T E O T H Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GHETTO" GHETTO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.