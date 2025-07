Riconoscimento conferito dall Unesco a certi siti nei cruciverba: la soluzione è Patrimonio Dell Umanità

La soluzione di 21 lettere per la definizione 'Riconoscimento conferito dall Unesco a certi siti' è 'Patrimonio Dell Umanità'.

PATRIMONIO DELL UMANITÀ

Curiosità e Significato di Patrimonio Dell Umanità

Approfondisci la parola di 21 lettere Patrimonio Dell Umanità: significato, contesto e utilizzo.

Perché la soluzione è Patrimonio Dell Umanità? Il riconoscimento dell'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità indica che un sito ha un valore universale eccezionale, rappresentando un patrimonio culturale o naturale di importanza globale. Questo titolo tutela e valorizza luoghi unici al mondo, promuovendo la conservazione e il rispetto per le future generazioni. Un modo per riconoscere e preservare le meraviglie che arricchiscono la nostra storia e natura.

Come si scrive la soluzione Patrimonio Dell Umanità

Se "Riconoscimento conferito dall Unesco a certi siti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

M Milano

O Otranto

N Napoli

I Imola

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

L Livorno

U Udine

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

T Torino

À -

