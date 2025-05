Località siciliana col duomo protetto dall UNESCO nei cruciverba: la soluzione è Cefalu

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Località siciliana col duomo protetto dall UNESCO' è 'Cefalu'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CEFALU

Curiosità e Significato di "Cefalu"

La soluzione Cefalu di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cefalu per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cefalu? Cefalù è una splendida località della Sicilia, famosa per il suo affascinante duomo normanno, che è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Questa cittadina, affacciata sul mare, offre non solo un patrimonio architettonico straordinario, ma anche panorami mozzafiato e una ricca storia che affonda le radici nell'antichità. Passeggiando per le sue stradine, si può respirare l'atmosfera autentica siciliana, tra tradizioni, arte e cucina locale.

Come si scrive la soluzione Cefalu

Se ti sei imbattuto nella definizione "Località siciliana col duomo protetto dall UNESCO", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

E Empoli

F Firenze

A Ancona

L Livorno

U Udine

