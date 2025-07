Quello duro e più adatto per la pasta nei cruciverba: la soluzione è Grano

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Quello duro e più adatto per la pasta' è 'Grano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GRANO

Curiosità e Significato di Grano

Hai risolto il cruciverba con Grano? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Grano.

Perché la soluzione è Grano? Grano è un cereale fondamentale in cucina, soprattutto per produrre pasta, pane e altri alimenti. È il chicco che, una volta macinato, dà vita alla farina, base di molte ricette italiane. La sua qualità e resistenza sono essenziali per ottenere un prodotto finale eccellente e gustoso, rendendo il grano un simbolo della tradizione culinaria del nostro Paese.

Come si scrive la soluzione Grano

La definizione "Quello duro e più adatto per la pasta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

G Genova

R Roma

A Ancona

N Napoli

O Otranto

