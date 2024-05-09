Il medicamento più adatto

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il medicamento più adatto' è 'Specifico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SPECIFICO

Perchè la soluzione è Specifico? Quando si cerca il medicinale più adatto, bisogna considerare le caratteristiche uniche di ogni persona. Un prodotto specifico si adatta perfettamente alle esigenze individuali, offrendo un trattamento mirato e più efficace. La scelta giusta può fare la differenza nel percorso di guarigione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Il medicamento più adatto nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Specifico

Questa pagina è dedicata alla definizione "Il medicamento più adatto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Specifico'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Il medicamento più adatto

Il medicamento più adatto Risposta: SPECIFICO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: S________

S________ Inizia con: S

S Finisce con: O

Le 9 lettere della soluzione

S Savona P Padova E Empoli C Como I Imola F Firenze I Imola C Como O Otranto

La soluzione 'Specifico' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il medicamento più adatto". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.