Il medicamento più adatto
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il medicamento più adatto' è 'Specifico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SPECIFICO
Perchè la soluzione è Specifico? Quando si cerca il medicinale più adatto, bisogna considerare le caratteristiche uniche di ogni persona. Un prodotto specifico si adatta perfettamente alle esigenze individuali, offrendo un trattamento mirato e più efficace. La scelta giusta può fare la differenza nel percorso di guarigione. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Il medicamento più adatto nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Specifico
Questa pagina è dedicata alla definizione "Il medicamento più adatto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Specifico'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il medicamento più adatto
- Risposta: SPECIFICO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: S________
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Specifico' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il medicamento più adatto". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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