La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un quartiere diviso in isolati' è 'Rione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIONE

Curiosità e Significato di Rione

Hai risolto il cruciverba con Rione? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Rione.

Perché la soluzione è Rione? Un rione è un termine che indica una zona di una città suddivisa in isolati o quartieri. Spesso usato per identificare parti storiche o tradizionali di grandi città, il rione rappresenta un'identità territoriale, con caratteristiche proprie e spesso legate alla cultura locale. È un modo per distinguere un'area dall'altra, creando un senso di appartenenza tra i suoi abitanti.

Come si scrive la soluzione Rione

La definizione "Un quartiere diviso in isolati" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S I S T A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASSIST" ASSIST

