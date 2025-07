Plasmare, educare nei cruciverba: la soluzione è Formare

FORMARE

Curiosità e Significato di Formare

Perché la soluzione è Formare? Formare significa sviluppare capacità, conoscenze e competenze in una persona o un gruppo, attraverso l'educazione e il passaggio di saperi. È un processo che mira a migliorare e potenziare le proprie qualità, creando una base solida per affrontare sfide future. In sostanza, formare è dare forma al talento e alla crescita personale o professionale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Plasmare come fa il fabbroFormare ed educareRigidi nell educareCrescere e educare i figliCrescere ed educare i figli

Come si scrive la soluzione Formare

F Firenze

O Otranto

R Roma

M Milano

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E T A T E T R R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TRATTENERE" TRATTENERE

