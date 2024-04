La Soluzione ♚ Crescere e educare i figli La definizione e la soluzione di 8 lettere: Crescere e educare i figli. ALLEVARE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Crescere e educare i figli: Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. i figli, che bella fatica. il mestiere del genitore è un libro della pedagogista italiana grazia honegger... Il termine creolo deriva dall'antico castigliano criollo ("meticcio, servo nato in casa", e prima "pollo nato in casa", der. di criar, lat. "creare, allevare, nutrire"), e fu diffuso nelle altre lingue tramite il portoghese ed il francese alla fine del XVI secolo. Originariamente indicava gli individui nati da genitori entrambi di origine europea nelle colonie americane; in seguito si estese ad indicare i meticci, significato oggi prevalente. Altre Definizioni con allevare; crescere; educare; figli; Crescere ed educare i figli; Serve per far crescere la pasta; Rigidi nell educare; I giganti figli di Urano e Gea;

La risposta a Crescere e educare i figli

ALLEVARE

A

L

L

E

V

A

R

E

Lae verificata di 8 lettere per risolvere 'Crescere e educare i figli' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.