Significato della soluzione per: Formare ed educare

Verbo

Transitivo

Un docente (dal latino docere, insegnare) o insegnante, è un professionista nel campo dell'istruzione in strutture apposite come scuole e università. Il 5 ottobre di ogni anno, a partire dal 1994, si celebra la "Giornata mondiale degli insegnanti". Nell'asilo e scuole elementari i docenti vengono generalmente indicati con il titolo di "maestro", mentre nella scuole superiori e in ambito universitario ed accademico in generale viene privilegiato l'utilizzo del termine "professore".

insegnare (vai alla coniugazione)

(scuola) spiegare un argomento in modo rigoroso e metodico, col fine di farlo imparare a chi ascolta Il professor Cagnizzi insegna lettere al liceo Manzoni (valore assoluto) (scuola) esercitare la professione di insegnante Non insegna per soldi, ma per passione impartire ammaestramenti e/o verità non sa insegnare perché è una persona indifferente educare con conoscenza il miglior modo d'insegnare è anche avendo cura del benessere degli allievi (familiare) punire per essersi comportati male Ragazzacci!! Se vi prendo, v'insegno io [che cosa succede] a strappare l'erba! (gergale) fare lezione quel giorno, dopo aver insegnato, mangiò una torta squisita

Sillabazione

in | se | gnà | re

Pronuncia

IPA: /inse'are/

Etimologia / Derivazione

dal latino tardo insignare - composto da in e segnare cioè "mettere un timbro" - che significa quindi "imprimere segni (nella mente")

Citazione

Sinonimi

addestrare, ammaestrare, educare, istruire, preparare

indicare, spiegare, esporre

consigliare, suggerire, imbeccare, indottrinare, catechizzare, indirizzare, orientare, avviare, inculcare

( per estensione ) dare informazioni, indicare, mostrare, informare, dire, riferire, riportare, rivelare

dare informazioni, indicare, mostrare, informare, dire, riferire, riportare, rivelare ( raro ) ( senso figurato ) trasmettere

trasmettere fare l’insegnante, fare il professore

Contrari

imparare, apprendere, studiare, istruirsi, acquisire

(per estensione) nascondere

Parole derivate

insegnabile

Termini correlati

rigore

severità, benevolenza, amicizia

( per estensione ) comunicare

comunicare ( per estensione ) consenso

consenso risolutezza, decisione

Parole derivate