Pietro : l atleta che fu detto La freccia del Sud nei cruciverba: la soluzione è Mennea

Home / Soluzioni Cruciverba / Pietro : l atleta che fu detto La freccia del Sud

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Pietro : l atleta che fu detto La freccia del Sud' è 'Mennea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MENNEA

Curiosità e Significato di Mennea

La parola Mennea è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mennea.

Perché la soluzione è Mennea? Mennea è stata una leggenda dell'atletica leggera italiana, considerato uno dei più grandi mezzofondisti di sempre. Conosciuto come la freccia del Sud per le sue straordinarie doti di corsa, ha conquistato numerosi titoli olimpici e mondiali. La sua figura rappresenta l'eccellenza e la passione per lo sport, ispirando generazioni di atleti a superare ogni limite. Un vero simbolo di determinazione e talento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pietro il velocista che fu detto La freccia del SudPietro che fu detto flagello dei principiIl Pietro che fu detto il pittore delle regineFu detto il Conte VerdeFu detto Il cigno di Busseto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Mennea

Se ti sei imbattuto nella definizione "Pietro : l atleta che fu detto La freccia del Sud", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

E Empoli

N Napoli

N Napoli

E Empoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S T I E S O I I R T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "I TESSITORI" I TESSITORI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.