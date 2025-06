Il Pietro che fu detto il pittore delle regine nei cruciverba: la soluzione è Annigoni

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il Pietro che fu detto il pittore delle regine' è 'Annigoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANNIGONI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Annigoni? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Annigoni.

Perché la soluzione è Annigoni? Annigoni è il nome di un celebre pittore italiano, noto come il pittore delle regine per aver ritratto molte sovrane, tra cui la regina Elisabetta II. La sua arte si distingue per realismo e raffinatezza, rendendolo uno dei maestri del Rinascimento moderno. La sua influenza nel mondo dell’arte rimane ancora oggi indiscussa, lasciando un’eredità preziosa e duratura.

Hai davanti la definizione "Il Pietro che fu detto il pittore delle regine" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

N Napoli

N Napoli

I Imola

G Genova

O Otranto

N Napoli

I Imola

