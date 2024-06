Fu detto Il cigno di Busseto

: Giuseppe Fortunino Francesco Verdi noto come Giuseppe Verdi (Le Roncole, 10 ottobre 1813 – Milano, 27 gennaio 1901) è stato un compositore e politico italiano. È universalmente riconosciuto come uno dei maggiori operisti e compositori di ogni tempo, insieme ad altri protagonisti del teatro musicale italiano dell'Ottocento: Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Giacomo Puccini e Gaetano Donizetti. Simpatizzò con il movimento risorgimentale che perseguiva l'Unità d'Italia e partecipò attivamente per breve tempo anche alla vita politica; nel corso della sua lunga esistenza stabilì una posizione unica tra i suoi connazionali, divenendo un simbolo artistico profondo dell'unità del Paese.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: Sostantivo: verdi pl . plurale di verde. color erba. Sillabazione: vér | di. Etimologia / Derivazione: vedi verde. Sinonimi: (senso figurato) (di individui) pallidi, smorti, esangui. (di vegetali) acerbi; appena colti, appena tagliati. (senso figurato) giovanili; vivaci, vigorosi, floridi. (di territori, regioni) verdeggianti, coperti di vegetazione, lussureggianti, rigogliosi.