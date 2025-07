Piattaforma per pagare online nei cruciverba: la soluzione è Paypal

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Piattaforma per pagare online' è 'Paypal'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAYPAL

Curiosità e Significato di Paypal

Perché la soluzione è Paypal? PayPal è una piattaforma online che permette di effettuare pagamenti in modo semplice e sicuro, senza condividere i dati bancari ad ogni acquisto. Basta creare un account, collegarlo al proprio conto o carta di credito, e poter pagare o ricevere denaro in pochi click. È uno degli strumenti più diffusi per fare acquisti su internet in modo rapido e affidabile.

Come si scrive la soluzione Paypal

La definizione "Piattaforma per pagare online" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

A Ancona

Y Yacht

P Padova

A Ancona

L Livorno

