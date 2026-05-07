Il francobollo che indicava la multa da pagare per la mancata affrancatura

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La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Il francobollo che indicava la multa da pagare per la mancata affrancatura' è 'Segnatasse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEGNATASSE

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Perché la soluzione è Segnatasse? Il segnatasse era un piccolo adesivo o timbro applicato sui francobolli per segnalare una multa da pagare in caso di mancata affrancatura corretta. Questo strumento permetteva di evidenziare che il destinatario doveva versare una somma aggiuntiva per il recapito della posta. La presenza del segnatasse garantiva un controllo più accurato da parte delle poste e facilitava la gestione delle eventuali irregolarità nelle tariffe postali. Il suo utilizzo si è diffuso nel tempo come metodo di regolamentazione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il francobollo che indicava la multa da pagare per la mancata affrancatura". La risposta di 10 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Il francobollo che indicava la multa da pagare per la mancata affrancatura nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Segnatasse

Quando la definizione "Il francobollo che indicava la multa da pagare per la mancata affrancatura" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il francobollo che indicava la multa da pagare per la mancata affrancatura" conferma che la soluzione 'Segnatasse' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Segnatasse

S Savona E Empoli G Genova N Napoli A Ancona T Torino A Ancona S Savona S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il francobollo che indicava la multa da pagare per la mancata affrancatura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Segnatasse' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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