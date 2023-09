Permette di fare pratica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Permette di fare pratica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ESERCIZIO

Significato/Curiosita : Permette di fare pratica

Persone hanno nel mantenere attiva una comunità di pratica. gadwell distingue queste persone capaci di fare la differenza in chi favorisce: i collegamenti... (come ad esempio in caso di "bilancio d'esercizio"). gestione amministrazione aziendale bilancio di esercizio controllo (economia aziendale) controllo...