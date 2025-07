Un pane dei ristoranti indiani nei cruciverba: la soluzione è Naan

NAAN

Curiosità e Significato di Naan

Perché la soluzione è Naan? Il naan è un pane soffice e morbido, tipico della cucina indiana, cotto generalmente in forno tandoor. Viene spesso servito come accompagnamento a piatti speziati come curry e biryani, aggiungendo gusto e consistenza al pasto. La sua versatilità e sapore unico lo rendono uno degli alimenti più amati e riconoscibili della gastronomia indiana.

Come si scrive la soluzione Naan

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un pane dei ristoranti indiani", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

A Ancona

A Ancona

N Napoli

