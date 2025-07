Non possono trattenersi dal viziare i nipotini nei cruciverba: la soluzione è Nonni

NONNI

Curiosità e Significato di Nonni

La parola Nonni è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Nonni.

Perché la soluzione è Nonni? I nonni sono figure affettuose e premurose, spesso tentate di viziare i loro nipotini con dolci e coccole. La parola nonni indica proprio questa generazione, simbolo di amore incondizionato e saggezza familiare. Sono coloro che, con pazienza e affetto, rendono speciale ogni momento passato insieme, rafforzando il legame tra le generazioni e creando ricordi indimenticabili.

Come si scrive la soluzione Nonni

La definizione "Non possono trattenersi dal viziare i nipotini" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

N Napoli

O Otranto

N Napoli

N Napoli

I Imola

