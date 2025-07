Non manca nei banchetti nei cruciverba: la soluzione è Dolce

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Non manca nei banchetti' è 'Dolce'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOLCE

Curiosità e Significato di Dolce

Approfondisci la parola di 5 lettere Dolce: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Dolce? Dolce si riferisce a tutto ciò che ha un sapore zuccherato o piacevole, spesso presente nei banchetti come dessert o prelibatezze. È un termine che evoca piacere e leggerezza, rendendo speciali momenti conviviali. Quindi, nei grandi festeggiamenti, non manca mai il dolce, simbolo di gioia e condivisione.

Come si scrive la soluzione Dolce

Hai davanti la definizione "Non manca nei banchetti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

C Como

E Empoli

