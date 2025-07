Non cotta nei cruciverba: la soluzione è Cruda

CRUDA

Curiosità e Significato di Cruda

La parola Cruda è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cruda? Non cotta indica qualcosa che non è stata sottoposta a cottura, quindi allo stato naturale o crudo. La parola cruda si riferisce generalmente a alimenti come carne, pesce o verdure che non sono stati riscaldati, mantenendo così sapore e freschezza originali. È un termine molto usato in cucina per descrivere piatti preparati senza cottura, esaltando la genuinità degli ingredienti.

Come si scrive la soluzione Cruda

Stai cercando la risposta alla definizione "Non cotta"? Qui trovi la soluzione pronta all'uso per completare il tuo cruciverba.

