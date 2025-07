Morì per mano di Davide nei cruciverba: la soluzione è Golia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Morì per mano di Davide' è 'Golia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GOLIA

Curiosità e Significato di Golia

Approfondisci la parola di 5 lettere Golia: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Golia? Golia è un termine che indica un gigante biblico, simbolo di forza e sfida. Nel linguaggio quotidiano, si usa per descrivere un avversario potente o una grande difficoltà da affrontare. La frase Morì per mano di Davide fa riferimento alla famosa battaglia tra il giovane pastore e il gigante filisteo, sottolineando come anche i più forti possano essere sconfitti con astuzia e coraggio.

Come si scrive la soluzione Golia

Se "Morì per mano di Davide" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

O Otranto

L Livorno

I Imola

A Ancona

