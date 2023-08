Perì per mano di Davide - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perì per mano di Davide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GOLIA

Significato/Curiosità : Perì per mano di Davide

Golia è un personaggio biblico noto come il gigante filisteo, descritto nel racconto di Davide e Golia. Secondo la Bibbia, Golia era un guerriero imponente e temuto, che sfidò l'esercito di Israele a un duello per decidere l'esito della battaglia. Davide, un giovane pastore israelita, accettò la sfida e sconfisse Golia utilizzando una fionda e una pietra. Questo atto eroico di Davide, che dimostrò la sua fiducia in Dio, portò alla sconfitta di Golia e alla vittoria degli israeliti. Il racconto di Davide e Golia è diventato un simbolo di coraggio e fede nella vittoria contro le avversità.

