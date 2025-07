Lo fu Marco Licinio Crasso nei cruciverba: la soluzione è Triumviro

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Lo fu Marco Licinio Crasso' è 'Triumviro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRIUMVIRO

Curiosità e Significato di Triumviro

Perché la soluzione è Triumviro? Triumviri indica un gruppo di tre persone che condividono potere e responsabilità, tipicamente in ambito politico o militare nell'antica Roma. Era una sorta di alleanza tra leader per governare insieme e consolidare il proprio potere. Nel caso di Marco Licinio Crasso, faceva parte di un triumvirato che influenzò profondamente la storia romana, dimostrando come il lavoro di squadra possa cambiare il corso degli eventi.

Come si scrive la soluzione Triumviro

Hai trovato la definizione "Lo fu Marco Licinio Crasso" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

R Roma

I Imola

U Udine

M Milano

V Venezia

I Imola

R Roma

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T S O R O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TESORO" TESORO

