Levigare con un foglio abrasivo nei cruciverba: la soluzione è Scartavetrare

Home / Soluzioni Cruciverba / Levigare con un foglio abrasivo

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Levigare con un foglio abrasivo' è 'Scartavetrare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCARTAVETRARE

Curiosità e Significato di Scartavetrare

La parola Scartavetrare è una soluzione di 13 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scartavetrare.

Perché la soluzione è Scartavetrare? Scartavetrrare significa levigare o pulire una superficie usando carta abrasiva. È un'operazione comune in fai da te e lavori di verniciatura, che rimuove irregolarità, vecchie vernici o ruggine, preparando il supporto per una nuova finitura. In sostanza, si tratta di una tecnica fondamentale per ottenere superfici lisce e perfette, pronti per essere dipinte o trattate ulteriormente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il bizzarro disegno che si ottiene ripiegando il foglio con una macchia d inchiostroParte posteriore del foglioUn sottilissimo foglio per gli acquerelli e le litografieIl foglio del diplomaLinea tracciata sul foglio di un quaderno

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Scartavetrare

Hai davanti la definizione "Levigare con un foglio abrasivo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

A Ancona

V Venezia

E Empoli

T Torino

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N U A C T Y Mostra soluzione



Scopri definizioni su "YUCATAN" YUCATAN

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.