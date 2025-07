Le fughe degli eserciti nei cruciverba: la soluzione è Ritirate

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Le fughe degli eserciti' è 'Ritirate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RITIRATE

Curiosità e Significato di Ritirate

Approfondisci la parola di 8 lettere Ritirate: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ritirate? RITIRATE indica le forze armate che si allontanano dal fronte, spesso per riorganizzarsi o in seguito a una sconfitta. È un termine usato sia in ambito militare che figurato, per descrivere un ritiro strategico o una pausa temporanea. In ogni caso, rappresenta un momento di pausa e riflessione prima di eventuali nuove mosse.

Come si scrive la soluzione Ritirate

La definizione "Le fughe degli eserciti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

I Imola

T Torino

I Imola

R Roma

A Ancona

T Torino

E Empoli

