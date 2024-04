La Soluzione ♚ Le sue fughe sono temibili

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Le sue fughe sono temibili. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : GAS

non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere.

Copia

Curiosità su Le sue fughe sono temibili: Diffondendosi a nord fino ad arcangelo, oltre che in danimarca e svezia, complici le fughe di esemplari allevati in cattività e in seguito rinselvatichitisi. l'esplosione... Un gas è un aeriforme la cui temperatura è superiore alla temperatura critica; di conseguenza, i gas non possono essere liquefatti senza prima essere raffreddati, al contrario dei vapori. Un gas è un fluido che non ha volume proprio (tende a occupare tutto il volume a sua disposizione) e che è facilmente comprimibile. Nell'uso comune, il termine gas indica spesso lo stato della materia aeriforme. L'esempio più immediato è costituito dall'aria, che è in realtà una miscela, nella quale i gas più abbondanti sono l'azoto e l'ossigeno. Molti gas sono incolori anche se si ricordano tra le eccezioni il cloro (verde paglierino chiaro), lo iodio ...

