La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L orologio per l accensione' è 'Timer'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TIMER

Curiosità e Significato di Timer

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Timer, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Timer? Il termine TIMER indica un dispositivo o funzione che permette di programmare l'accensione o lo spegnimento di apparecchi elettrici, come luci, forni o riscaldamenti. È utile per gestire in modo intelligente i tempi di utilizzo e risparmiare energia. In parole semplici, è come un orologio che dà il comando di accendere o spegnere a orari prestabiliti, rendendo la vita più comoda e efficiente.

Come si scrive la soluzione Timer

Stai cercando la risposta alla definizione "L orologio per l accensione"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

I Imola

M Milano

E Empoli

R Roma

