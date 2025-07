Insediamento di una specie vegetale o animale in un nuovo ambiente nei cruciverba: la soluzione è Ecesi

ECESI

Curiosità e Significato di Ecesi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Ecesi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Ecesi? ECESI indica il processo di insediamento di una specie vegetale o animale in un nuovo ambiente, spesso spontaneo o accidentale. È un termine utilizzato in ecologia per descrivere come e quando nuove specie si stabiliscono in aree diverse da quelle di origine. Questo fenomeno può influenzare gli ecosistemi e la biodiversità, dimostrando come la natura sia in costante movimento e cambiamento.

E Empoli

C Como

E Empoli

S Savona

I Imola

