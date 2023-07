Spersa nel nuovo ambiente - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spersa nel nuovo ambiente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SPAESATA

Significato/Curiosità : Spersa nel nuovo ambiente

Spersa nel nuovo ambiente, la giovane si sentiva spaesata e in balia di emozioni contrastanti. Le strade sconosciute si snodavano intorno a lei come un labirinto senza uscita, mentre i volti delle persone le apparivano come maschere senza significato. Lontana dai luoghi familiari, cercava di trovare un senso di appartenenza, ma il cuore rimaneva pesante di nostalgia per la casa lasciata alle spalle. Ogni giorno portava nuove sfide e opportunità, ma anche la paura dell'ignoto. Tuttavia, nella sua vulnerabilità, scopriva una forza interiore nascosta, imparando a adattarsi e crescere in questo nuovo ambiente, sperando che, col tempo, il senso di spaesamento si trasformasse in sicurezza e serenità.

Altre risposte alla domanda : Spersa nel nuovo ambiente : spersa; nuovo; ambiente; Diede un nuovo assetto alla Europa post-napoleonica; Scrisse Niente di nuovo sul fronte occidentale; Svegliare di nuovo ; Il nuovo Mondo; Lo è il presidente del Consiglio dimissionario invitato a formare un nuovo governo; L ambiente ideale per orchidee e zanzare; Lo sviluppo che rispetta l ambiente ; La campagna di Legambiente per il monitoraggio dei mari; Il passaggio a un mondo più rispettoso dell ambiente ; ambiente per maiali;

Cerca altre Definizioni