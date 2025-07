Incapaci di sentimenti nei cruciverba: la soluzione è Aridi

ARIDI

Curiosità e Significato di Aridi

La soluzione Aridi di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Aridi per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Aridi? Incapacità di sentimenti indica una mancanza di emozioni, sensibilità o calore umano. La parola aridi descrive qualcosa di secco, privo di vitalità o coinvolgimento emotivo, spesso riferendosi a persone, discorsi o ambienti privi di calore affettivo. In sintesi, quando si parla di atteggiamenti aridi, si sottolinea una freddezza che può allontanare o mancare di empatia.

Come si scrive la soluzione Aridi

Hai davanti la definizione "Incapaci di sentimenti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

R Roma

I Imola

D Domodossola

I Imola

