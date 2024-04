La Soluzione ♚ Povertà di sentimenti

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Povertà di sentimenti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ARIDITÀ

Curiosità su Poverta di sentimenti: Intercorre tra due o più individui; queste relazioni si possono basare su sentimenti (come amore, simpatia e amicizia) come anche su passatempi condivisi e/o... L'aridità è una caratteristica climatica conseguente a frequenti e duraturi periodi di siccità che interessano una determinata area. L'aridità può essere di tipo strutturale, quando tali condizioni sono permanenti o semipermanenti, o di tipo occasionale, quando è legata ad eventi eccezionali di lunga durata. L'aridità tende ad interessare, generalmente, aree che registrano precipitazioni medie annue inferiori ai 700 mm, concentrate in meno di 80 giorni, ed evapotraspirazione elevata.

