La soluzione di 17 lettere per la definizione 'Il simbolo delle Ferrari' è 'Cavallino Rampante' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAVALLINO RAMPANTE

Hai risolto il cruciverba con Cavallino Rampante? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 17 lettere più frequenti: Cavallino Rampante.

Perché la soluzione è Cavallino Rampante? Il termine Cavallino Rampante si riferisce al celebre simbolo delle Ferrari, un piccolo cavallo nero in piedi su sfondo giallo. Rappresenta energia, velocità e passione, elementi che hanno reso il marchio iconico nel mondo delle auto sportive. Questo simbolo incarna lo spirito di sfida e il desiderio di eccellenza, caratteristica distintiva del marchio Ferrari e dei suoi veicoli di alta gamma.

La definizione "Il simbolo delle Ferrari" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

V Venezia

A Ancona

L Livorno

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

R Roma

A Ancona

M Milano

P Padova

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

